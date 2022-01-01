Украина запретила россиянам владеть судами для внутреннего плавания

Корабли и суда, которыми владеют россияне или которые ходят под флагом России, не смогут заходить во внутренние водные пути Украины. Соответствующий закон «О внутреннем водном транспорте» вступил в силу на Украине с 1 января.
В нем указано, что внутренними водными путями не смогут воспользоваться суда, которые ходят «под флагом государства-агрессора». Также запрет касается кораблей, владельцами которых являются граждане государства, признанного Украиной «агрессором». Государством-агрессором Украина признала Россию в 2015 году.
Закон касается судов и кораблей, которые используют внутренние водные пути — то есть крупные реки, водоемы, находящиеся внутри страны. Среди них — реки Днепр и Днестр, а также водохранилища — Киевское, Кременчугское. Согласно закону передвижение по этим внутренним водным путям возможно только после прохождения регистрации в Государственном судовом реестре Украины. Такие суда получают право плавания под государственным флагом Украины.
Согласно закону такое право будут получать судна, которые принадлежат украинцам, компаниям и организациям, зарегистрированным на территории Украины. Также право на использование внутренних водных путей получат суда, которые украинцы или компании из Украины зафрахтовали на основании бербоут-чартера (без экипажа). В отдельных случаях разрешено заходить во внутренние водные пути иностранным судам, но для этого нужно предоставить документы и разрешение владельца на временную регистрацию на Украине.
Если же судну под иностранным флагом нужно зайти в международные порты для разгрузки, высадки пассажиров, то это, как указано в законе, регулируется международными договорами.
С идеей запрета захода российским кораблям во внутренние воды Украины Министерство инфраструктуры выступило еще в 2018 году. Ведомство собиралось обратиться с подобным вопросом в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Идею запрета в ведомстве связывали с «высоким уровнем террористических угроз».