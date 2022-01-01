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10:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Канцлер Германии упомянул Украину в первом новогоднем поздравлении

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом новогоднем обращении в текущей должности затронул ситуацию вокруг Украины и заявил о нерушимости границ. Текст обращения опубликовал Spiegel.

Источник: AP 2021

«Для безопасности в Европе неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество. В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров», — заявил господин Шольц.

Также он затронул в обращении темы пандемии коронавируса, внутренней власти в Германии, а также программы своего правительства.

Ранее господин Шольц говорил, что Германия продолжает сохранять приверженность тому, чтобы Украина транспортировала российский природный газ и в будущем. Он также сообщил о ходе переговоров, целью которых должен стать выход Украины на рынок возобновляемой энергии.

Отметим, что летом США и Германия заключили сделку по «Северному потоку-2». Вашингтон обязался не вводить санкции против оператора газопровода, Берлин — продвигать продление транзитного договора с Украиной. Первая нитка российского газопровода «Северный поток-2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под ним до конца 2021 года. Германия приостановила сертификацию компании Nord Stream 2 AG. Решение по этому вопросу будет принято не раньше второй половины 2022 года. Вместе с тем Москва опасается силового решения «проблемы Донбасса» со стороны Украины, а в Киеве говорят об угрозе «военного вторжения России».

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