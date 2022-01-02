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03:00 (мск), источник: © РИА Новости

В ООН назвали незаконным объявление в Косово россиянина персоной нон грата

ООН, 2 янв — РИА Новости. Статус «персона нон грата» неприменим к сотрудникам ООН, говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Источник: РИА "Новости"

Ранее власти самопровозглашенной республики Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из России за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность. Российское посольство в Сербии назвало это решение провокацией, «предпринятой, дабы выслужиться перед западными менторами».

«Нам стало известно о том, что власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника Миссии ООН в Косово. Никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления Миссии не поступало», — заявил Дюжаррик.

Он указал, что «доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН и не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК (о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово)».

МООНК и штаб-квартира ООН принимают соответствующие меры для обеспечения безопасности сотрудника и находятся в контакте с соответствующими властями в связи с этой ситуацией.

По его словам, «любые обеспокоенности, связанные с сотрудниками МООНК, следует направлять руководству миссии, чтобы МООНК могла решить этот вопрос в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетом МООНК и ее персонала».

В октябре косовский МИД объявил персонами нон грата двух дипломатов в канцелярии посольства России в Сербии, которые постоянно работают в Приштине. МИД тогда призвал МООНК и международные Силы для Косово обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы российского персонала в Приштине.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово» и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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