В ООН назвали незаконным объявление в Косово россиянина персоной нон грата

Ранее власти самопровозглашенной республики Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из России за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность. Российское посольство в Сербии назвало это решение провокацией, «предпринятой, дабы выслужиться перед западными менторами».
«Нам стало известно о том, что власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника Миссии ООН в Косово. Никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления Миссии не поступало», — заявил Дюжаррик.
Он указал, что «доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН и не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК (о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово)».
МООНК и штаб-квартира ООН принимают соответствующие меры для обеспечения безопасности сотрудника и находятся в контакте с соответствующими властями в связи с этой ситуацией.
По его словам, «любые обеспокоенности, связанные с сотрудниками МООНК, следует направлять руководству миссии, чтобы МООНК могла решить этот вопрос в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетом МООНК и ее персонала».
В октябре косовский МИД объявил персонами нон грата двух дипломатов в канцелярии посольства России в Сербии, которые постоянно работают в Приштине. МИД тогда призвал МООНК и международные Силы для Косово обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы российского персонала в Приштине.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово» и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.