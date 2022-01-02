В Киеве заявили, что Россия лишила Украину шансов на вступление в НАТО

«Я глубоко убежден в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом альянса», — сказал эксперт.
Расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины — красные линии для Москвы. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Для урегулирования существующих озабоченностей российские власти предложили США и Североатлантическому альянсу заключить договоры и соглашения о гарантиях безопасности. Документы уже передали на рассмотрение. Москва, Вашингтон и Брюссель в различных форматах обсудят эту инициативу в январе.
После Евромайдана и смены власти в феврале 2014 года Украина возобновила курс на вступление в НАТО.
В июне прошлого года Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. При этом в НАТО подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в альянсе.