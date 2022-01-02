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12:27 (мск), источник: Lenta.Ru

США пообещали помочь Афганистану справиться с кризисом

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Госдеп рассмотрит все варианты наполнения экономики Афганистана ликвидностью. Его слова приводит издание DAWN.

Источник: AFP 2021

Он пояснил, что Вашингтон активно изучает способы «наполнить карманы афганцев деньгами» и уже разморозил 280 миллионов долларов афганских активов, которые пошли на оплату гуманитарной помощи. Кроме того, вместе с другими странами США работают над созданием механизмов, которые позволят помогать афганцам в обход «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Кроме того, Соединенные Штаты стали крупнейшим поставщиком гумпомощи Афганистану. На данный момент речь идет о сумме в 500 миллионов долларов.

Этот процесс упростится, если талибов признают на международном уровне: в свою очередь, для этого правительству следует выполнить ряд условий (обеспечение прав человека, свободы передвижения, прекращение мести бывшим военным и чиновникам и борьбу с терроризмом).

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