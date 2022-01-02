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15:38 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ заявили, что Россия готова работать с США по Украине в любом формате

Замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко напомнил, что Москва предлагала Вашингтону провести в рамках «нормандского формата» встречу с участием представителей Донецка и Луганска.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Москва готова работать с Вашингтоном по Украине в любом формате при понимании безальтернативности минских соглашений. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления двусторонних консультаций РФ и США по Украине, аналогичных работавшему при администрации бывшего президента США Барака Обамы формату помощника президента России Владислава Суркова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, Руденко указал, что «этот вопрос следует адресовать прежде всего американским партнерам».

«Мы со своей стороны готовы сотрудничать в любом формате на основе поддержанного Вашингтоном принципа безальтернативности минских соглашений и невозможности урегулировать конфликт без предоставления особого статуса Донбассу. Разумеется, при том понимании, что участие американской стороны действительно будет иметь позитивную “добавленную стоимость”», — сказал он.

Дипломат напомнил, что ранее РФ предлагала США провести в рамках «нормандского формата» встречу с участием представителей Донецка и Луганска. «К сожалению, позитивного ответа не получили», — добавил он.

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