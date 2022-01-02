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16:05 (мск), источник: © РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили предложения по гарантиям безопасности

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили российские предложения по гарантиям безопасности, ситуацию в Закавказье, Сирии и Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией», — говорится в сообщении.

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