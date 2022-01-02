Путин и Эрдоган обсудили предложения по гарантиям безопасности

«Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования», — говорится в сообщении.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией», — говорится в сообщении.