16:16 (мск), источник: Ведомости
Премьер-министр Финляндии заявила о возможности вступления страны в НАТО
Финляндия сохраняет возможность подачи заявки на вступление в НАТО, заявила премьер-министр страны Санна Марин.
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«Мы сохраняем возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Мы должны оценить эту свободу выбора, так как это касается права государства решать вопрос о своей безопасности», — сказала Марин в своем новогоднем обращении. Она добавила, что Финляндия укрепляет сотрудничество с Европейским союзом в оборонной сфере.
О том, что Хельсинки вправе подать заявку на вступление в военный блок, напомнил в своей новогодней речи и финский президент Саули Ниинисте. Он также заявил, что озвученные Россией в декабре требования к США и НАТО противоречат европейской модели обеспечения безопасности и вызывают на континенте беспокойство.
Речь идет о проектах договоров о гарантиях безопасности, которые 17 декабря опубликовал российский МИД. Они предполагают в том числе отказ от расширения НАТО на восток и от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории.
В декабре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присоединение к НАТО Финляндии и Швеции, которые активно участвуют в учениях альянса, имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали бы «адекватной реакции» Москвы.