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23:00 (мск), источник: РБК

Зеленский назвал главной целью политики Украины «неотвратимость перемен»

Для Украины 2022 год будет «решающим», перед страной стоит главная цель — «неотвратимость перемен», заявил украинский президент Владимир Зеленский в программной колонке, опубликованной в журнале «Новое время».

Источник: Reuters

Он также обозначил основные направления своей политики для реализации этой цели:

  • Вакцинация и ревакцинация от коронавируса абсолютного большинства населения Украины. По его словам, невозможно определить, сколько еще волн пандемии придется пережить, однако полный курс вакцинации населения может стать предпосылкой для того, чтобы «забыть» о карантине.
  • Продолжение судебной реформы. Он назвал эту реформу «прививкой» против «коррумпированности и предвзятости судей».
  • Укрепление финансового сектора, Нацбанка и антикоррупционных институтов, а также запуск «второго уровня пенсионной системы» и «подлинного фондового рынка».
  • Продолжение инфраструктурной реформы — «наиболее масштабное за последние 50 лет обновление» Украины.

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Он также напомнил, что с мая этого года на Украине в силу вступает закон об олигархах.

По его словам, перечисленные направления позволят изменить и укрепить страну, чтобы украинцы всегда могли «ответить на любой удар — внутренний или внешний». «От успехов 2022 года зависит дальнейшая жизнь Украины», — заключил украинский лидер.

В новогоднем обращении Зеленский назвал своей главной целью закончить войну на востоке Украины. Он указал на необходимость «убрать линию разграничения в голове», и тогда, по его словам, исчезнет фронт в Донбассе.

Своим первым указом в 2022 году президент Украины назначил командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил страны генерала Юрия Галушкина, который принимал участие в военных операциях в Косово в 2001—2002 годах и на востоке Украины с 2014 года.

В ноябре 2021 года Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Закон предусматривает запрет для лиц, официально отнесенных к олигархам, делать взносы (прямо или через других лиц) в бюджеты политических партий, а также быть покупателем или бенефициаром покупателя объектов «большой приватизации».

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