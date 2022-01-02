Зеленский назвал главной целью политики Украины «неотвратимость перемен»

Он также обозначил основные направления своей политики для реализации этой цели:
Он также напомнил, что с мая этого года на Украине в силу вступает закон об олигархах.
По его словам, перечисленные направления позволят изменить и укрепить страну, чтобы украинцы всегда могли «ответить на любой удар — внутренний или внешний». «От успехов 2022 года зависит дальнейшая жизнь Украины», — заключил украинский лидер.
В новогоднем обращении Зеленский назвал своей главной целью закончить войну на востоке Украины. Он указал на необходимость «убрать линию разграничения в голове», и тогда, по его словам, исчезнет фронт в Донбассе.
Своим первым указом в 2022 году президент Украины назначил командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил страны генерала Юрия Галушкина, который принимал участие в военных операциях в Косово в 2001—2002 годах и на востоке Украины с 2014 года.
В ноябре 2021 года Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Закон предусматривает запрет для лиц, официально отнесенных к олигархам, делать взносы (прямо или через других лиц) в бюджеты политических партий, а также быть покупателем или бенефициаром покупателя объектов «большой приватизации».