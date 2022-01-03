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01:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден и Зеленский поговорили по телефону

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Как сообщается на сайте Белого дома, господин Байден обещал решительный ответ в случае вторжения России на украинскую территорию.

Источник: AP 2021

Президенты обсудили предстоящие переговоры России и США по безопасности, Совет Россия—НАТО и обсуждение по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Американский президент при этом заявил о приверженности принципу «ничего о тебе без тебя», говорится в сообщении.

Темой переговоров могут стать предложения России по гарантиям безопасности. Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников отказаться от расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы, отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.

Новость дополняется.

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