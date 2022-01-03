Байден и Зеленский поговорили по телефону

Президенты обсудили предстоящие переговоры России и США по безопасности, Совет Россия—НАТО и обсуждение по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Американский президент при этом заявил о приверженности принципу «ничего о тебе без тебя», говорится в сообщении.
Темой переговоров могут стать предложения России по гарантиям безопасности. Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников отказаться от расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы, отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.