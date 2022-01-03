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12:48 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД назвали сроки сертификации «Северного потока — 2»

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Процесс сертификации «Северного потока 2» может затянуться до лета, не исключены новые меры США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Источник: © РИА Новости

«Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации “Северного потока 2”), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться», — сказал он.

При этом Панкин не исключил, что процесс сертификации может быть осложнен со стороны США.

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«Да, после этого может быть там кувалда американская — почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по “Северному потоку” не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу», — сказал дипломат.

РФ не раз заявляла, что «Северный поток 2», против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

В настоящее время трубопровод «Северный поток 2» проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Stream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица — это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.

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