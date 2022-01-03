Путин поручил подумать над закрытием шахт с высоким риском аварий

Добыча угля в России должна исключить риски несчастных случаев на производстве. Об этом говорится в поручениях, которые президент Владимир Путин дал после совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Документ опубликован на сайте Кремля.
Президент поручил правительству по итогам обсуждения с профсоюзам и другими заинтересованным организациям при необходимости ввести следующие меры:
В конце декабря 2021 года в интервью РБК вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетику, рассказал про планы отказаться от выдачи новых лицензий на пользование недрами для добычи угля на особо опасных шахтах с высоким содержанием метана.
Необходимо проводить политику, направленную на то, чтобы особо опасных шахт (глубоких шахт, с высоким содержанием метана) становилось меньше. Механизм реализации такой политики — запрет на выдачу новых лицензий на пользование недрами для шахтной добычи угля.
Новак тогда уточнил, что в последние годы количество особо опасных шахт в России сократилось с 52 до 23. При этом увеличилась доля более безопасных угольных разрезов с добычей открытым способом. С точки зрения безопасности шахты являются опасными производственными объектами, риски аварий и прочих чрезвычайных происшествий на них выше, чем на других промышленных объектах, пояснил он.
Совещание с участием президента состоялось 2 декабря 2021 года. Поводом для него стала авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, жертвами которой стал 51 человек. На совещании президент потребовал «жестко спрашивать по закону» с руководителей и собственников предприятий за жизнь и здоровье шахтеров.
«Недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены — это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства. И руководителей предприятий, и представителей надзорных органов, и собственников — тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам пренебрегает безопасностью людей, подвергает смертельному риску. [С них] нужно спрашивать по закону, жестко», — сказал он.
Путин также пообещал, что будет проведена ревизия того, как были выполнены поручения, данные 11 лет назад после аварии на шахте «Распадская». «Речь тогда шла именно о системной работе по обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях, и сегодня проанализируем эти вопросы», — отметил он.
По делу об аварии на шахте арестованы девять человек из числа руководителей и специалистов, в том числе основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев.