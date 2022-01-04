В Госдепе пообещали координировать с Турцией шаги по Украине

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации действий в связи с угрозой российской эскалации на Украине», — отмечается в сообщении.
Стороны также обсудили расширение двустороннего диалога и сотрудничества в рамках НАТО «для решения вопросов, представляющих взаимный интерес».
Ранее западные СМИ заявили о возможности российского вторжения на Украину, а США заявляли о вероятном ответе на такие действия. При этом в декабре Вашингтон пообещал выделить Киеву $20 на укрепление границ.
С середины осени прошлого года западные СМИ начали публиковать информацию о том, что Россия готовит военное вторжение на Украину. Газета Washington Post сообщала о передвижении российской военной техники у украинских границ, а агентство Associated Press со ссылкой на данные американских разведслужб передавало, что Россия планирует начать военные действия на Украине в начале 2022 года, направив туда 175 тыс. военных.
США пообещали «принять меры» в случае российского вторжения и заявлили о намерении выделить Украине помощь, в том числе в размере $20 млн на укрепление границ. Американский Госдапертамент в конце декабря призвал граждан не ездить на Украину.
Москва не раз отвергала обвинения в намерении вторгнуться на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл публикации на эту тему «некачественными вбросами». Президент России Владимир Путин отмечал, что именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории».