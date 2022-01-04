Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В зоопарке Берлина животных накормили рождественскими елками Это многолетняя традиция, которая нравится как животным, так и людям
Фоторепортажи
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
17Выбраны самые смешные фотографии домашних животных
01:52 (мск), источник: РБК

В Госдепе пообещали координировать с Турцией шаги по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении США продолжать координацию с Турцией действий в связи с «угрозой российской эскалации на Украине». Об этом, как говорится в сообщении Госдепартамента, Блинкен заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Ранее Вашингтон пообещал Киеву помощь в укреплении границ.

Источник: Reuters

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации действий в связи с угрозой российской эскалации на Украине», — отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили расширение двустороннего диалога и сотрудничества в рамках НАТО «для решения вопросов, представляющих взаимный интерес».

Ранее западные СМИ заявили о возможности российского вторжения на Украину, а США заявляли о вероятном ответе на такие действия. При этом в декабре Вашингтон пообещал выделить Киеву $20 на укрепление границ.

С середины осени прошлого года западные СМИ начали публиковать информацию о том, что Россия готовит военное вторжение на Украину. Газета Washington Post сообщала о передвижении российской военной техники у украинских границ, а агентство Associated Press со ссылкой на данные американских разведслужб передавало, что Россия планирует начать военные действия на Украине в начале 2022 года, направив туда 175 тыс. военных.

США пообещали «принять меры» в случае российского вторжения и заявлили о намерении выделить Украине помощь, в том числе в размере $20 млн на укрепление границ. Американский Госдапертамент в конце декабря призвал граждан не ездить на Украину.

Москва не раз отвергала обвинения в намерении вторгнуться на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл публикации на эту тему «некачественными вбросами». Президент России Владимир Путин отмечал, что именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории».

Во время загрузки произошла ошибка.
 В РФ произошло сразу два взрыва в многоквартирных домах
«Близка к перегреву»: ЦБ – о состоянии экономики России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь