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04:55 (мск), источник: © РИА Новости

Кипр ужесточил правила въезда для туристов

АФИНЫ, 4 янв — РИА Новости. Кипр ужесточает правила въезда для путешественников: с 4 января все пассажиры независимо от вакцинации должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета. Соответствующее решение принял совет министров островного государства. Постановление действует до 15 января.

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Источник: AP 2021

«С 4 января с 23:00 пассажиры в возрасте от 12 лет, прибывающие в Республику Кипр, должны пройти лабораторное обследование ПЦР за 48 часов до вылета. Решение распространяется на всех пассажиров, независимо от того, прошли ли они вакцинацию раньше», — сообщило министерство здравоохранения Кипра.

Это требование применяется и к тем пассажирам, которые путешествуют 4 января или позже и заполнили карту полета на Кипр (CyprusFlightPass) в течение 48 часов до 4 января, уточняет минздрав.

Раньше требовалось пройти ПЦР-тест на вирус в течение 72 часов до вылета.

«Напоминаем, что по прибытии все пассажиры, независимо от вакцинации, проходят лабораторный анализ ПЦР, его стоимость оплачивает пассажир», — отмечает министерство.

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Пассажиры, за исключением получивших бустерную дозу вакцины, должны также пройти экспресс-тест на выявление антигена COVID-19 в течение 72 часов с момента прибытия.

Это относится к пассажирам из всех стран, которым разрешен въезд на Кипр.

Помимо стран-членов Европейского Союза, малых государств (Андорры, Монако, Ватикана, Сан-Марино) и членов Шенгенской зоны (Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии), въехать на Кипр могут также граждане ряда третьих стран, среди которых Россия.

Россия находится в «красной» категории стран.

Пассажиры из «красной» категории раньше должны были сделать лабораторный анализ в течение 72 часов до вылета и затем пройти лабораторный анализ по прибытии на Кипр. Таким образом, срок действия теста теперь сократится на сутки — до 48 часов.

Кипр ужесточает санитарные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации — на острове последние дни резко выросло количество инфицированных, поскольку распространяется штамм «омикрон».

На Кипре сейчас обязательно использование защитной маски в помещениях и на улице. Вход в ночные клубы, на банкеты и свадьбы разрешен только вакцинированным и только при наличии отрицательного теста. Посетители должны сидеть, танцы запрещены.

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