Минобороны рассказало об обновлении состава дальней авиации в 2022 году

«В 2022 году состав дальней авиации пополнят два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160м», — говорится в сообщении.
Как уточнил командующий дальней авиацией Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, особенность этих самолетов заключается в наличии средств радиоэлектронной борьбы и современных систем навигации, оснащении новыми образцами вооружения, новой авионикой, а также новейшими средствами отображения информации на приборных досках экипажа.
Как указывает Минобороны, в прошлом году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на сто процентов, а в соединения поступили четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95мс.