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02:31 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны рассказало об обновлении состава дальней авиации в 2022 году

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Состав российской дальней авиации в 2022 году пополнится двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160м, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В 2022 году состав дальней авиации пополнят два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160м», — говорится в сообщении.

Как уточнил командующий дальней авиацией Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, особенность этих самолетов заключается в наличии средств радиоэлектронной борьбы и современных систем навигации, оснащении новыми образцами вооружения, новой авионикой, а также новейшими средствами отображения информации на приборных досках экипажа.

Как указывает Минобороны, в прошлом году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на сто процентов, а в соединения поступили четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95мс.

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