В США заявили о скором принятии санкций против «Северного потока-2»

«Мы подавляющим большинством победим в этом голосовании», — цитирует издание неназванного старшего помощника одного из сенаторов-республиканцев.
Politico напоминает, что для принятия законопроекта, который внес республиканец Тед Круз, нужны 60 голосов, и, следовательно, поддержка как минимум десяти демократов.
В палате заседают 100 сенаторов: 50 от Республиканской партии и 50 от Демократической.
Издание подтверждает, что сенаторы проголосуют по законопроекту о санкциях до 14 января. Документ предусматривает вступление в силу санкций в течение 15 дней после окончательного утверждения закона.
При этом если президент откажется вводить санкции, то, согласно положениям документа, это может сделать Конгресс.
Согласно принято в США процедуре, после утверждения сенатом законопроект поступит в палату представителей, а затем — на подпись президенту, после чего обретет силу закона.
О том, что сенат рассмотрит законопроект Круза о санкциях против «Северного потока-2» до 14 января, заявлял в декабре лидер демократов в палате Чак Шумер. Вопрос о голосовании стал предметом торга между двумя партиями: как сообщало издание Hill, демократы согласились рассмотреть инициативу Круза в обмен на его отказ от блокирования кандидатур для назначения на 32 правительственные должности.
Строительство трубопровода из России в Европу «Северный поток-2» завершили в октябре. Его планировалось завершить в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США, из-за которых часть партнеров вышла из проекта. В настоящее время газопровод готов к запуску и ожидает разрешение германского и европейского регуляторов. Федеральное сетевое агентство Германии 16 декабря заявило, что решения по сертификации газопровода в первой половине 2022 года не ожидается.
США выступали против строительства «Северного потока-2», утверждая, что Россия использует его для давления на другие страны. Вашингтон намеревался в мае ввести санкции против компании компании Nord Stream 2 AG, но тогда президент Джозеф Байден отказался сделать это, объяснив решение тем, что такой шаг был бы «непродуктивным» для отношений с Европой.
Вопрос о санкциях против «Северного потока-2» возник осенью, когда западные СМИ начали публиковать сообщения о том, что Россия готовится к вторжению на Украину. Несмотря на то, что Москва опровергала эти заявления, Украина, Литва и Польша потребовали ужесточить санкции против России, в том числе ввести меры против «Северного потока-2».