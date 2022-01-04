Daily Express: Путин переиграл Европу в ситуации с газом

Автор статьи отметил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода.
По его словам, возможные поставки по нему эквиваленты тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку — 2».
«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу “Сила Сибири 2”. Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — обратил внимание Ашкенази.
Публицист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация «Северного потока — 2» приостановлена.
«Северный поток — 2» проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Его достроили в сентябре, а 29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что трубопровод полностью готов к вводу в строй.
Тем не менее для запуска требуется, чтобы Федеральное сетевое агентство Германии завершило процедуру сертификации компании — оператора газопровода. Ее приостановили в ноябре, так как регулятор посчитал, что Nord Sream 2 AG должна создать немецкую «дочку» и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. После того как Федеральное сетевое агентство вынесет решение, свое мнение выскажет Еврокомиссия.
По словам российского вице-премьера Александра Новака, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года.
Президент Владимир Путин отметил, что со стороны Европы неразумно препятствовать запуску «Северного потока — 2», так как появление дополнительных объемов газа понизило бы цену на топливо. Он добавил, что европейские страны сами поспособствовали росту стоимости топлива, запустив российский газ в реверс.
В середине декабря Владимир Путин заявил, что технико-экономическое обоснование по проекту газопровода из России в Китай через Монголию будет готово уже в ближайшие недели. Глава государства отметил, что он может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири 2».