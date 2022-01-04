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06:34 (мск), источник: © РИА Новости

Daily Express: Путин переиграл Европу в ситуации с газом

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину удалось переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай, написал в статье для британской газеты Daily Express обозреватель Энтони Ашкенази.

Источник: © РИА Новости

Автор статьи отметил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода.

По его словам, возможные поставки по нему эквиваленты тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку — 2».

«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу “Сила Сибири 2”. Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — обратил внимание Ашкенази.

Публицист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация «Северного потока — 2» приостановлена.

«Северный поток — 2» проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Его достроили в сентябре, а 29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что трубопровод полностью готов к вводу в строй.

Тем не менее для запуска требуется, чтобы Федеральное сетевое агентство Германии завершило процедуру сертификации компании — оператора газопровода. Ее приостановили в ноябре, так как регулятор посчитал, что Nord Sream 2 AG должна создать немецкую «дочку» и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. После того как Федеральное сетевое агентство вынесет решение, свое мнение выскажет Еврокомиссия.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года.

Президент Владимир Путин отметил, что со стороны Европы неразумно препятствовать запуску «Северного потока — 2», так как появление дополнительных объемов газа понизило бы цену на топливо. Он добавил, что европейские страны сами поспособствовали росту стоимости топлива, запустив российский газ в реверс.

В середине декабря Владимир Путин заявил, что технико-экономическое обоснование по проекту газопровода из России в Китай через Монголию будет готово уже в ближайшие недели. Глава государства отметил, что он может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири 2».

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