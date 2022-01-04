В правительстве Казахстана пообещали митингующим снизить цену на газ

«На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности национальной компании “Казмунайгаз”, — говорится в сообщении.
Кроме того, митингующим гарантировали, что их не привлекут к ответственности за участие в акции протеста.
Стороны договорились решать возникающие вопросы в рамках диалога и действующего законодательства.
В начале года жители Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать комиссию для изучения ситуации.
Митинги в поддержку протестующих жителей Мангистауской области начались и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях, а также в столице.