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16:42 (мск), источник: © РИА Новости

В правительстве Казахстана пообещали митингующим снизить цену на газ

НУР-СУЛТАН, 4 янв — РИА Новости. В казахстанском городе Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами, протестующими против повышения цены на газ, рассказали в пресс-службе премьер-министра республики.

Источник: Reuters

«На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности национальной компании “Казмунайгаз”, — говорится в сообщении.

Кроме того, митингующим гарантировали, что их не привлекут к ответственности за участие в акции протеста.

Стороны договорились решать возникающие вопросы в рамках диалога и действующего законодательства.

В начале года жители Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать комиссию для изучения ситуации.

Митинги в поддержку протестующих жителей Мангистауской области начались и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях, а также в столице.

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