Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде» Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света
Фоторепортажи
25Как города мира украсили к Новому году
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
21:47 (мск), источник: © РИА Новости

Президент Казахстана призвал митингующих не поддаваться на провокации извне

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с несанкционированными митингами в стране выступил с обращением. Так, глава государства призвал жителей республики проявить благоразумие и не поддаваться на провокации внутри страны и извне. Он подчеркнул, что власть не падет, а гражданам нужно взаимное доверие и диалог.

Источник: © РИА Новости

По словам президента, сейчас на карте благополучие казахстанцев и место страны в современном мире.

Токаев подчеркнул, что все законные требования митингующих внимательно учтут, но призывы атаковать гражданские и военные ведомства республики таковыми не являются.

В начале года жители городов Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа.

Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

Митинги в поддержку жителей Мангистауской области начались в столице и многих городах страны.

Сообщалось о задержании нескольких протестующих.

Как заявили в правительственной комиссии после встречи с активистами, стоимость газа понизят, а участников митингов не будут привлекать к ответственности.

 На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса
Власти Украины на коленях просили Байдена позвонить Зеленскому
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь