Президент Казахстана призвал митингующих не поддаваться на провокации извне

По словам президента, сейчас на карте благополучие казахстанцев и место страны в современном мире.
Токаев подчеркнул, что все законные требования митингующих внимательно учтут, но призывы атаковать гражданские и военные ведомства республики таковыми не являются.
В начале года жители городов Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа.
Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.
Митинги в поддержку жителей Мангистауской области начались в столице и многих городах страны.
Сообщалось о задержании нескольких протестующих.
Как заявили в правительственной комиссии после встречи с активистами, стоимость газа понизят, а участников митингов не будут привлекать к ответственности.
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