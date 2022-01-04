22:22 (мск), источник: РБК
Столтенберг озвучил повестку Совета Россия — НАТО
На переговорах между Россией и НАТО в Брюсселе 12 января будут обсуждаться ситуация на Украине и европейская безопасность, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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«Я созвал заседание Совета Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, а также проблемы военных действий, взаимной транспарентности и снижения рисков», — написал Столтенберг в Twitter.
Ранее он назначил переговоры между альянсом и Россией на 12 января. Заседание станет первым за 2,5 года.
Помощник президента России Юрий Ушаков 30 декабря сообщил, что российскую сторону будут представлять заместители министров иностранных дел и обороны.
Москва в середине декабря предложила НАТО проект договоренностей о гарантиях безопасности. Среди предложений России — нерасширение альянса на восток, невступление в него стран бывшего СССР и запрет на военную деятельность на территории Украины.
Он отметил, что Россия продолжает наращивать войска в регионе, и предупредил ее о последствиях в случае агрессии против Украины.
7 января пройдет внеочередная виртуальная встреча глав МИД стран Североатлантического альянса. Они обсудят «сосредоточение российских войск возле Украины, а также широкий круг вопросов европейской безопасности», сообщила представитель блока Оана Лунгеску.
На 10 января запланированы переговоры в Женеве между представителями России и США. Стороны обсудят российские предложения по гарантиям безопасности. 13 января пройдет встреча представителей России и ОБСЕ.