Госдеп сообщил о «твердом консенсусе» в Европе по противодействию России

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в то же время сообщил, что союзники США по НАТО пока не запрашивали дополнительной военной помощи в контексте ситуации на Украине. «Я не собираюсь спекулировать относительно конкретных вооружений, но пока не было запросов относительно позиционирования или запросов дополнительных военных возможностей со стороны наших союзников по НАТО», — сказал он.
Сообщения о том, что Россия наращивает военную силу на границе с Украиной, стали появляться в западных СМИ в конце октября. Об этом в частности писали The Washington Post и Politico, ссылались на данные разведки и спутниковые снимки.
Агентство Associated Press передавало, что Россия планирует начать военные действия на Украине в начале 2022 года, направив туда 175 тыс. военных. В Кремле эти сведения отвергли, назвали их безосновательными и заявили, что Россия никому не угрожает. Президент Владимир Путин говорил, что именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории».
В середине декабря Россия направила США и НАТО проект договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран альянса. Среди предложений присутствовал отказ от включения в блок стран бывшего СССР и размещения на их территориях военных баз НАТО.
После этого Соединенные Штаты и Россия договорились провести переговоры по стратегической безопасности в Женеве. Они запланированы на 10 января. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что внеочередное заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января в Брюсселе.
Ранее представитель военного блока Оана Лунгеску сообщила, что в преддверии Совета Россия — НАТО также пройдет встреча министров иностранных дел всех стран, входящих в Североатлантический альянс. «7 января пройдет внеочередная виртуальная встреча глав МИД стран НАТО. Они обсудят сосредоточение российских войск возле Украины, а также широкий круг вопросов европейской безопасности», — сказала она.