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07:16 (мск), источник: РБК

Госдеп сообщил о «твердом консенсусе» в Европе по противодействию России

Среди европейских партнеров Соединенных Штатов существует «твердый консенсус» относительно последствий для России, в случае дальнейшего обострения ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс, передает Reuters. Он также подчеркнул, что предстоящие переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности не будут включать дискуссию по НАТО и Европе.

Источник: AP 2021

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в то же время сообщил, что союзники США по НАТО пока не запрашивали дополнительной военной помощи в контексте ситуации на Украине. «Я не собираюсь спекулировать относительно конкретных вооружений, но пока не было запросов относительно позиционирования или запросов дополнительных военных возможностей со стороны наших союзников по НАТО», — сказал он.

Сообщения о том, что Россия наращивает военную силу на границе с Украиной, стали появляться в западных СМИ в конце октября. Об этом в частности писали The Washington Post и Politico, ссылались на данные разведки и спутниковые снимки.

Агентство Associated Press передавало, что Россия планирует начать военные действия на Украине в начале 2022 года, направив туда 175 тыс. военных. В Кремле эти сведения отвергли, назвали их безосновательными и заявили, что Россия никому не угрожает. Президент Владимир Путин говорил, что именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории».

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В середине декабря Россия направила США и НАТО проект договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран альянса. Среди предложений присутствовал отказ от включения в блок стран бывшего СССР и размещения на их территориях военных баз НАТО.

После этого Соединенные Штаты и Россия договорились провести переговоры по стратегической безопасности в Женеве. Они запланированы на 10 января. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что внеочередное заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января в Брюсселе.

Ранее представитель военного блока Оана Лунгеску сообщила, что в преддверии Совета Россия — НАТО также пройдет встреча министров иностранных дел всех стран, входящих в Североатлантический альянс. «7 января пройдет внеочередная виртуальная встреча глав МИД стран НАТО. Они обсудят сосредоточение российских войск возле Украины, а также широкий круг вопросов европейской безопасности», — сказала она.

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