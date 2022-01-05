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00:46 (мск), источник: ТАСС

Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области. Это следует из текста указа главы государства, распространенном в среду.

«Ввести в Мангистауской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. <…> Ввести в городе Алма-Ата на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Алма-Ата и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан “О чрезвычайном положении”, — говорится в сообщении.

Въезд в Алма-Ату и выезд из города запрещены.

Забастовки, мирные собрания и массовые мероприятия запрещены в Алма-Ате и Мангистауской области.

Токаев также постановил временно изъять оружие и боеприпасы у физических лиц в Алма-Ате и Мангистауской области.

«Запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц», — указано в документе.

«Запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции», — говорится в документе.

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