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03:23 (мск), источник: РБК

Япония и Южная Корея сообщили о запуске КНДР неизвестного снаряда

КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, пишет Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Kyodo со ссылкой на правительство Японии сообщает, что снаряд, возможно, является баллистической ракетой. По данным береговой охраны страны, к 2:23 мск снаряд уже упал, передает NHK.

Источник: Reuters

По данным телеканала, премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил собрать необходимую информацию о запуске и заявил, что будет проведен «подробный срочный анализ». Он выразил сожаление в связи с тем, что «начиная с прошлого года КНДР постоянно запускает ракеты».

28 сентября объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщал, что северокорейские военные провели пуск как минимум одной ракеты в сторону Японского моря. Не уточнялось, какие именно были снаряды, но источники Kyodo в японском правительстве говорили, что речь идет о баллистической ракете малой дальности. Снаряд упал за пределами японской исключительной экономической зоны.

29 сентября прошлого года КНДР объявила о проведенных испытаниях гиперзвуковой ракеты. Как отмечало ЦТАК, разработка гиперзвуковой ракеты «имеет большое стратегическое значение» для государства и является одним из приоритетов пятилетнего военного плана, принятого в январе 2021 года. Испытания осудили США и Япония.

В октябре КНДР вновь запустила ракету в сторону Японского моря. Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи выразил в связи с этим «глубокое сожаление» и призвал Пхеньян вернуться к мирным переговорам.

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