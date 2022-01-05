Япония и Южная Корея сообщили о запуске КНДР неизвестного снаряда

По данным телеканала, премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил собрать необходимую информацию о запуске и заявил, что будет проведен «подробный срочный анализ». Он выразил сожаление в связи с тем, что «начиная с прошлого года КНДР постоянно запускает ракеты».
28 сентября объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщал, что северокорейские военные провели пуск как минимум одной ракеты в сторону Японского моря. Не уточнялось, какие именно были снаряды, но источники Kyodo в японском правительстве говорили, что речь идет о баллистической ракете малой дальности. Снаряд упал за пределами японской исключительной экономической зоны.
29 сентября прошлого года КНДР объявила о проведенных испытаниях гиперзвуковой ракеты. Как отмечало ЦТАК, разработка гиперзвуковой ракеты «имеет большое стратегическое значение» для государства и является одним из приоритетов пятилетнего военного плана, принятого в январе 2021 года. Испытания осудили США и Япония.
В октябре КНДР вновь запустила ракету в сторону Японского моря. Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи выразил в связи с этим «глубокое сожаление» и призвал Пхеньян вернуться к мирным переговорам.