Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской области

Накануне вечером глава государства объявил чрезвычайное положение в областном центре — городе Алма-Ате, а также Мангистауской области.
Тем временем в центр Алма-Аты снова стягиваются митингующие. Видеоролики, опубликованные в соцсетях, запечатлели группу молодых людей. Один из них держит в руках щит спецназа, который, скорее всего, протестующие захватили во время вчерашних столкновений. Некоторые из участников марша передвигаются на специальной технике, которая также, возможно, принадлежала силовикам.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.
Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране «нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог».
Сегодня утром Токаев отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
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