В Казахстане после отставки правительства продолжились беспорядки

В Алма-Ате продолжились акции протеста на фоне повышения цен на сжиженный газ, сообщил «Интерфакс-Казахстан».
По данным агентства, в западной части города по проезжей части движется группа из нескольких сотен человек. Они дошли от проспекта Райымбека до улицы Толе би и свернули в сторону центра города. Некоторые из протестующих держат в руках палки и выкрикивают «Вперед, Казахстан!». «Sputnik Казахстан» сообщил, что протесты также проходят в нижней части города.
По данным Orda.kz, протесты продолжаются и в ряде других городов, в том числе в Жанаозене и Семипалатинске. В Жанаозене митингующие потребовали смены власти, проведения народных выборов акимов, возвращения Конституции 1993 года, а также отказа от преследования гражданских активистов. На центральной площади города собрались около 12 тыс. человек, они также требуют вернуть мобильный интернет.
В ряде регионов Казахстана акции протеста происходили и ночью, сообщило МВД республики. Митинги сопровождались перекрытием дорог, ведомство также сообщает о случаях нападения на сотрудников правоохранительных органов.
В Алма-Ате, Шымкенте и Таразе протестующие атаковали акиматы — районные администрации, в зданиях выбили стекла и двери. Помимо этого, демонстранты бросались камнями, палками и бутылками с зажигательной смесью. Пострадали 95 полицейских, были задержаны более 200 человек.
В то же время в городе Актобе полицейские отказались задерживать протестующих, сообщил портал Orda.kz. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что «они с народом и не будут поднимать [на него] руку».
На фоне продолжающих беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в еще одном регионе — Алматинской области. До этого ЧП было объявлено в самом городе, а также в Мангистауской области.
Протесты в Казахстане начались после повышения цен на автомобильный газ. С 1 января они выросли вдвое, с 60 до 120 тенге, или примерно с 10 до 20 ₽ Митинги прошли в Актау, Жанаозене, Алма-Ате, Нур-Султане и ряде других городов.
На фоне беспорядков владельцы заправок, а затем и власти объявили о снижении цен на газ, но протесты после этого не прекратились. В Алма-Ате против демонстрантов применили светошумовые гранаты, в город направили спецтехнику.
Президент Казахстана возложил вину за случившееся на правительство, которое утром 5 января ушло в отставку. По словам Токаева, оно не справилось со сдерживанием инфляции. Ответственность также лежит на компаниях «Казмунайгаз» и «Казахгаз», отметил он.
Президент также поручил на полгода ввести регулирование цен на газ, бензин и дизель. Цены на топливо в регионах для населения должны быть не выше, чем в конце прошлого года.
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