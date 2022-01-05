14:01 (мск), источник: РБК
В столице Казахстана Нур-Султане ввели чрезвычайное положение
Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в столице страны — городе Нур-Султан — введен режим чрезвычайного положения.
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Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
«В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года», — говорится в указе.
На период чрезвычайного положения в столице Казахстана вводятся следующие меры:
В городе усилят охрану государственных и стратегических объектов, передвижение транспортных средств будет ограничено, у прохожих будут проверять документы и проводить личный досмотр, запрещено проведение массовых мероприятий и забастовок, запрещена продажа оружия и боеприпасов, а также устанавливается особый режим продажи наркотических средств, прекурсоров к ним и алкоголя.
Кроме того, у физических и юридических лиц по указу временно должны быть изъяты оружие и боеприпасы, а также боевая и учебная техника.
Ранее в связи с массовыми беспорядками власти ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях.
Поводом для массовых протестов, которые начались 2 января, стало повышение цен на сжиженный газ для автомобилей. С 2022 года он стал полностью биржевым товаром, в связи с чем его цена возросла вдвое — до 120 тенге (20 ₽) за литр. После начала протестов власти снизили цены, однако митинги разгорелись с новой силой, их география значительно расширилась, а протестующие начали выдвигать политические требования.
Президент Казахстана возложил вину за случившееся на правительство, которое утром 5 января ушло в отставку. По словам Токаева, правительство не справилось со сдерживанием инфляции. Ответственность также лежит на компаниях «Казмунайгаз» и «Казахгаз», отметил президент. Токаев поручил на полгода ввести регулирование цен на газ, бензин и дизель, цены на топливо в регионах для населения должны быть не выше, чем в конце прошлого года.
Однако ситуацию эти шаги не успокоили, в Алма-Ате и ряде крупных городов страны продолжились столкновения протестующих с силами правопорядка, попытки штурма административных зданий и их поджоги, начались погромы и массовые беспорядки.
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