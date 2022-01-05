16:12 (мск), источник: © РИА Новости
Президент Казахстана Токаев обратился к нации
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с сегодняшнего дня он возглавляет Совет безопасности республики.
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О таком решении глава государства объявил во втором за сутки обращении к нации на фоне развернувшихся по всей стране массовых беспорядков.
Фрагменты из речи привело издание informburo.kz.
Глава государства заявил, что в результате противостояний были убиты и ранены сотрудники силовых органов, поэтому власть отныне будет максимально жестко действовать по отношению к нарушителям.
Токаев подчеркнул, что остается вместе с народом и пообещал в ближайшее время выйти с новыми предложениями по урегулированию ситуации.
«Что бы ни было, я буду находится в столице», — заявил он.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись на другие города.
Глава государства призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране «нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог».
Позже президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там ввели комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.
Утром Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.