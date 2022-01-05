В Павлодаре подавили массовые беспорядки

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Власти Павлодара, областного центра на северо-востоке Казахстана, подавили массовые антиправительственные беспорядки, сейчас в городе всё спокойно, сообщает Sputnik Казахстан.
Как рассказали Sputnik очевидцы, около тысячи митингующих попытались штурмовать здание акимата, однако полиция оперативно выстроилась в боевой порядок, включила сирены, применила светошумовые гранаты и спецтехнику. Митингующих разогнали с центральной площади и провели массовые задержания, которые продолжались до позднего вечера и, возможно, еще идут.
Протестующие сообщили, что подавляющее большинство их не из Павлодара, а из Баянаульского района — из сел, которые располагаются примерно в 200 километрах от областного центра. Они сказали, что их привезли в город.
Массовые антиправительственные протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе страны — выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Вечером 4 января президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. На следующий день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время «выйти с новым пакетом предложений».