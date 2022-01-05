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21:51 (мск), источник: Газета.Ру

Токаев обратился к странам-членам ОДКБ с просьбой о помощи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает обращение к партнерам из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «уместным и своевременным». Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник: AFP 2021

«Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», — сказал Токаев.

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Ранее сообщалось, что власти Казахстана пока не запрашивали помощи в рамках ОДКБ, в которую входят шесть государств — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Как уточнял источник РИА «Новости», устав организации допускает урегулирование внутренних беспорядков, но это делается на основании решения суверенного государства.

Один из членов ОДКБ — Киргизия — уже выразил готовность при необходимости оказать властям Казахстана «всемерную поддержку». В Бишкеке подчеркнули, что происходящие в республике «насилие, беззаконие и провокации, а также безответственные призывы к правонарушениям» не только не решат насущные проблемы жителей этой страны, но и ухудшат положение простого населения.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

На фоне протестов Токаев пообещал представить новый пакет предложений по политической трансформации страны.

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