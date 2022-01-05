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22:35 (мск), источник: РБК

МИД опубликовал рекомендации россиянам в Казахстане

Россиянам рекомендовано оставаться в гостиницах или местах пребывания и избегать массовых мест скопления людей.

Источник: AP 2021

Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам России в Казахстане соблюдать осторожность на фоне происходящих в стране беспорядков. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания, следить за сообщениями загранучреждений и МИД России», — говорится в сообщении.

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Ранее в российском МИД сообщили, что обстановка вокруг дипломатический и консульских миссий остается спокойной, информации о пострадавших среди граждан России в Казахстане нет.

Пока нет информации, сколько всего российских граждан может находиться на территории Казахстана. Как рассказала РБК исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, по последней информации клиентов туроператоров в Казахстане нет. «Возможно, там есть самостоятельные туристы. Однако, к сожалению, мы не располагаем даже приблизительными цифрами», — сказала она.

Вечером 5 января на всей территории Казахстана был введен режим ЧП. Он предусматривает ограничение на передвижение, запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан и досматривать автомобили.

Протесты в Казахстане продолжаются четвертый день. Причиной стало резкое повышение цен на сжиженный газ. Акции протеста начались на западе страны и охватили большинство регионов. В Алма-Ате толпа захватила здание областной администрации, резиденцию президента.

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