23:16 (мск), источник: © РИА Новости
На Байконуре усилили вооруженную охрану
На космодроме Байконур в Казахстане усилили вооруженную охрану ключевых объектов, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. На космодроме Байконур в Казахстане усилили вооруженную охрану ключевых объектов, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена», — написал он в своем Теlеgrаm-канале.
Рогозин отметил, что на Байконуре день прошел спокойно. Филиалы предприятий «Роскосмоса», правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме.
В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе страны — выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем выступления распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП, также до 19 января, распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время «выйти с новым пакетом предложений». В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».