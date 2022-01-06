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00:43 (мск), источник: Коммерсантъ

ОДКБ направляет миротворческие силы в Казахстан

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан, сообщил председатель Совета, премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, это связано с вмешательством в ситуацию «извне». В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Источник: AP 2021

«В связи с обращением президента Республики Казахстан К. -Ж. К. Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — написал господин Пашинян в Facebook.

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ОДКБ существует с 15 мая 1992 года. Ее основные цели — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у ОДКБ накануне вечером. Он назвал происходящее в стране актом внешней агрессии.

Протесты в Казахстане продолжаются со 2 января. Изначально демонстранты требовали снижения цен на сжиженный газ. Протесты не прекратились после выполнения их требований. Правительство ушло в отставку. На территории всей страны действует чрезвычайное положение.

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