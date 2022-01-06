02:40 (мск), источник: Коммерсантъ
США призвали власти и протестующих в Казахстане к сдержанности
Госдепартамент США осудил акты насилия в Казахстане во время протестов. Он призвал стороны найти мирный выход из ситуации.
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«Мы осуждаем акты насилия и уничтожения собственности и призываем к сдержанности как власти, так и протестующих. Мы призываем все стороны найти мирное разрешение чрезвычайного положения», — говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.
Госдепартамент отмечает, что США внимательно следят за ситуацией в Казахстане, «который является ценным партнером» Вашингтона. США просят казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе с помощью восстановления доступа в интернет.
Протесты в Казахстане продолжаются со 2 января. Изначально демонстранты требовали снижения цен на сжиженный газ. Протесты не прекратились после выполнения их требований. По официальной информации, во время беспорядков погибли восемь сотрудников полиции и военных нацгвардии, 317 получили ранения. Правительство ушло в отставку. На территории всей страны действует чрезвычайное положение. ОДКБ направляет в Казахстан миротворческие силы.