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07:55 (мск), источник: РБК

В центре Алма-Аты силовики окружили группу погромщиков

Бронетехника вышла к центральной площади Алма-Аты. По данным СМИ, десятки вооруженных людей оказывают силовикам сопротивление.

Источник: AFP 2021

В Алма-Ате с утра началась спецоперация по зачистке города от мародеров. Как сообщает агентство «Sputnik Казахстан», к утру военные на бронетранспортерах окружили погромщиков в центре.

По данным издания всего в операции участвуют около 50 единиц техники. Силовики стараются не допустить прорыва вооруженных людей к президентской резиденции.

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Агентство ТАСС сообщает, что в районе здания администрации, которое накануне было захвачено вооруженными людьми, идет интенсивная перестрелка.

Накануне погромщикам в Алма-Ате удалось захватить несколько административных зданий, в том числе управление Комитета национальной безопасности и здание районного отделения полиции, где им удалось захватить огнестрельное оружие. Вечером 5 января под контроль участников беспорядков ненадолго переходил аэропорт крупнейшего города Казахстана.

Комендатура Казахстана поздно вечером сообщила о начале антитеррористической операции в городе. Силовики взяли под контроль аэропорт. Местные СМИ сообщали, что через громкоговорители местных жителей уговаривали разойтись по домам.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев обвинил в происходящем «банды террористов», подготовленные из-за рубежа.

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