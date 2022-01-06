Северная Корея объявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

Это уже вторые заявленные Пхеньяном испытания гиперзвуковой ракеты, которая может после запуска более долгое время, чем обычная баллистическая ракета оставаться незамеченной средствами ПВО.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в своей новогодней речи, что Северная Корея продолжит наращивать свою оборонную мощь, чего, по его словам, требует нестабильная военная обстановка на Корейском полуострове.
После того, как переговоры Пхеньяна с Южной Кореей и США забуксовали, Северная Корея провела в прошлом году испытания нескольких ракет.
Сейчас Пхеньян пытается войти в небольшой круг государств, таких как США и Китай, которые обладают гиперзвуковым оружием.
Нынешний запуск гиперзвуковой ракеты был зафиксирован японской береговой охраной рано утром в среду, а чуть позднее эти сообщения были подтверждены оборонным ведомством Южной Кореи.
В ходе испытаний в среду «гиперзвуковая планирующая боеголовка» отделилась от своей ракеты-носителя и совершила маневр, отклонившись на 120 км вбок, прежде чем поразить цель, находившуюся на расстоянии 700 км, сообщает KCNA.
Как сообщает агентство, испытания подтвердили эффективность управления ракетой, а также возможность ее запусков зимой. Гиперзвуковая ракета обычно летит к цели на более низкой высоте, чем баллистические ракеты, и может достигать скорости более чем в пять раз превышающей скорость звука, или около 6200 км в час.
Ракетные испытания в Северной Корее проходят в то время, когда власти страны испытывают огромные трудности в снабжении населения продовольствием. Большая часть населения голодает. Ситуацию усугубляют карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса.
В конце прошлого года Ким Че Ын заявил, что стране угрожает «великая битва не на жизнь, а на смерть», пообещав, что улучшение условий жизни населения будет одной из приоритетных задач в нынешнем году. Несмотря на это, Северная Корея не сокращает свои военные программы, уверяя людей, что они необходимы для защиты страны.