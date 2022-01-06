10:44 (мск), источник: © РИА Новости
Россия начала переброску миротворцев в Казахстан
Передовые подразделения контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже приступили к выполнению задач в Казахстане.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Передовые подразделения контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже приступили к выполнению задач в Казахстане.
«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении секретариата ОДКБ.
О введении войск ранее попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он расценил ситуацию в стране как «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».
Коллективные миротворческие силы направлены на ограниченный период.
Ранее сенатор Андрей Клишас в комментарии РИА Новости подчеркнул, что от России для отправки военных достаточно мандата ОДКБ. По его словам, никаких дополнительных решений, в том числе, согласия парламента, не требуется.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.
Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок, протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.