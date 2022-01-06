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10:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия в рамках миротворческой операции ОДКБ перебрасывает в Казахстан десантников

Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) официально объявила о начале миротворческой миссии в Казахстане. В состав контингента вошли военнослужащие из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. От России будут направлены подразделения воздушно-десантных войск. Задачами сил ОДКБ станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — сообщили в секретариате организации (цитата по «Интерфаксу»).

Протесты в Казахстане продолжаются со 2 января, поводом для них стало двукратное повышение цен на газ. По официальной информации, во время беспорядков погибли восемь сотрудников полиции и военных нацгвардии, 317 получили ранения. Всего пострадали более 1000 человек, полиция города Алматы сообщила о ликвидации «десятков» протестующих, которые нападали на административные здания. Правительство ушло в отставку. На территории всей страны действует чрезвычайное положение.

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