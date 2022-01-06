10:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия в рамках миротворческой операции ОДКБ перебрасывает в Казахстан десантников
Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) официально объявила о начале миротворческой миссии в Казахстане. В состав контингента вошли военнослужащие из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. От России будут направлены подразделения воздушно-десантных войск. Задачами сил ОДКБ станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка.