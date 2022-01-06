Порошенко заявил, что явится в суд в Киеве

Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
«17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Белоруссии, России и Казахстане», — написал Порошенко в Telegram в четверг.
Он сообщил, что следит за событиями в Казахстане и за встречей советников «нормандского формата», которая должна пройти без участия Украины в Москве, и за консультациями НАТО с Россией, которые должны состояться в ближайшее время.
«Когда у власти неадекваты, оппозиция должна действовать еще активнее. Поэтому на следующей неделе — с 10 по 15 января — буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране», — сообщил Порошенко.
Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия «Европейская солидарность» считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.