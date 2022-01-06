МИД Китая назвал происходящее в Казахстане внутренним делом страны

«Китайская сторона считает, что происходящее в Казахстане является внутренним делом страны. Уверены, что власти смогут надлежащим образом решить проблему», — сказал представитель МИД КНР (цитата по «РИА Новости»).
На просьбу прокомментировать отправку в Казахстан миротворческого контингента ОДКБ он лишь повторил, что КНР надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в стране и отметил, что Китай и Казахстан являются дружественными соседями и стратегическими партнерами.
Протесты в Казахстане, поводом к которым стало двукратное повышение цен на сжиженный газ, продолжаются со 2 января. По официальной информации, во время беспорядков погибли восемь сотрудников полиции и военных нацгвардии, 317 получили ранения, всего, по данным Минздрава, пострадали более 1000 человек. Полиция города Алматы сообщила о ликвидации «десятков» протестующих, которые нападали на административные здания. Правительство ушло в отставку. На территории всей страны действует чрезвычайное положение. Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) сегодня, 6 января, официально объявила о начале миротворческой миссии. Россия в ее рамках перебросит в страну десантников.