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14:45 (мск), источник: © РИА Новости

МИД назвал события в Казахстане инспирированными извне

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. МИД России рассматривает ситуацию в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.

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Это происходит с использованием «подготовленных и организованных вооруженных формирований», добавили в ведомстве.

«Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане», — говорится в комментарии на сайте министерства.

В МИД подчеркнули, что заинтересованы «в скорейшем восстановлении нормальной жизни» в республике.

Как ранее сообщили в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности, Коллективные миротворческие силы ОДКБ направились в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации обстановки. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка. Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению своих задач.

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Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.

Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.

Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.

На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

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