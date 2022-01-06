Суд в Киеве арестовал имущество Порошенко в рамках дела о госизмене

По его словам, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте всего имущества и активов экс-президента, который сейчас находится на отдыхе за пределами Украины.
Порошенко проходит подозреваемым по делу о госизмене. Дело было возбуждено по ч. 1 и ч. 3 ст. 258−5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической организации) УК Украины.
Сам экс-президент на своей странице в Facebook заявил, что вернется в Киев 17 января, чтобы явиться в суд. Он также планирует провести совещание с генпрокурором Украины, используя право народного депутата на экстренный прием. Порошенко подчеркнул, что он возвращается не для того, чтобы защищаться от действующего украинского президента Владимира Зеленского, а чтобы защищать Украину от «некомпетентного руководства» и «внешней агрессии».
Петр Порошенко занимает седьмое место в рейтинге украинской версии журнала Forbes «100 самых богатых украинцев 2021».
Его состояние оценивается в $1,6 млрд. Его основные активы — телеканал «Прямой» и кондитерская корпорация «Рошен», на активы которой с 2017 года наложен арест. Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год.
Обвинения в госизмене в адрес Порошенко связаны с периодом его пребывания на посту президента. По версии следствия, тогда он, действуя в сговоре с властями России и самопровозглашенных ЛНР и ДНР, организовал схему по вывозу угля из Донбасса на Украину. Всего на Украину таким образом вывезли угля на общую сумму около 1,5 млрд грн (4 млрд руб.), считают следователи.
В случае если Порошенко признают виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины 17 декабря попытались вручить экс-президенту повестку на допрос по уголовному делу о незаконных поставках угля, однако Порошенко проигнорировал их и в тот же день купил билет и вылетел в Европу.
Генпрокуратура Украины 24 декабря объявила, что будет ходатайствовать об аресте экс-президента по прибытии в страну. При этом размер залога будет составлять 1 млрд грн ($37 млн).
Порошенко в свою очередь называл выдвинутые против него обвинения политически мотивированными. В конце декабря он записал видеообращение в Варшаве, в котором утверждал, что ему «передали привет из офиса президента [Зеленского]» и намекнули, «что они с пониманием отнесутся», если он останется в Европе.