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Фоторепортажи
16:55 (мск), источник: РБК

Суд в Киеве арестовал имущество Порошенко в рамках дела о госизмене

Печерский районный суд Киева арестовал все имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках дела о госизмене. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на адвоката политика Игоря Голованя.

Источник: AP 2021

По его словам, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте всего имущества и активов экс-президента, который сейчас находится на отдыхе за пределами Украины.

Порошенко проходит подозреваемым по делу о госизмене. Дело было возбуждено по ч. 1 и ч. 3 ст. 258−5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической организации) УК Украины.

Сам экс-президент на своей странице в Facebook заявил, что вернется в Киев 17 января, чтобы явиться в суд. Он также планирует провести совещание с генпрокурором Украины, используя право народного депутата на экстренный прием. Порошенко подчеркнул, что он возвращается не для того, чтобы защищаться от действующего украинского президента Владимира Зеленского, а чтобы защищать Украину от «некомпетентного руководства» и «внешней агрессии».

Петр Порошенко занимает седьмое место в рейтинге украинской версии журнала Forbes «100 самых богатых украинцев 2021».

Его состояние оценивается в $1,6 млрд. Его основные активы — телеканал «Прямой» и кондитерская корпорация «Рошен», на активы которой с 2017 года наложен арест. Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год.

Обвинения в госизмене в адрес Порошенко связаны с периодом его пребывания на посту президента. По версии следствия, тогда он, действуя в сговоре с властями России и самопровозглашенных ЛНР и ДНР, организовал схему по вывозу угля из Донбасса на Украину. Всего на Украину таким образом вывезли угля на общую сумму около 1,5 млрд грн (4 млрд руб.), считают следователи.

В случае если Порошенко признают виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Сотрудники Государственного бюро расследований Украины 17 декабря попытались вручить экс-президенту повестку на допрос по уголовному делу о незаконных поставках угля, однако Порошенко проигнорировал их и в тот же день купил билет и вылетел в Европу.

Генпрокуратура Украины 24 декабря объявила, что будет ходатайствовать об аресте экс-президента по прибытии в страну. При этом размер залога будет составлять 1 млрд грн ($37 млн).

Порошенко в свою очередь называл выдвинутые против него обвинения политически мотивированными. В конце декабря он записал видеообращение в Варшаве, в котором утверждал, что ему «передали привет из офиса президента [Зеленского]» и намекнули, «что они с пониманием отнесутся», если он останется в Европе.

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