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Фоторепортажи
18:35 (мск), источник: Газета.Ру

В Алма-Ате проходит зачистка протестующих

Силовики в Алма-Ате проводят зачистку мародеров и устраивающих беспорядки. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале со ссылкой на представителя департамента полиции Салтанат Азирбек.

Источник: РИА "Новости"

«Зачистка сейчас идет по всему городу, сведений о погибших нет», — сообщила представитель полиции.

По данным канала, в Алма-Аты в настоящий момент нет интернета, а мобильная связь работает нестабильно.

Салтанат Азирбек также уточнила, что информация о захвате телевышки «Коктобе» не подтвердилась, пишет РИА «Новости».

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что во время беспорядков в стране погибли 18 силовиков, ранены 748. Также во время протестов были задержаны 2 298 человек.

5 января на фоне протестов и погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Первое подразделение российских миротворцев уже прибыло в Казахстан, а белорусский контингент готовится к отправке.

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