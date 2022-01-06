В Алма-Ате проходит зачистка протестующих

«Зачистка сейчас идет по всему городу, сведений о погибших нет», — сообщила представитель полиции.
По данным канала, в Алма-Аты в настоящий момент нет интернета, а мобильная связь работает нестабильно.
Салтанат Азирбек также уточнила, что информация о захвате телевышки «Коктобе» не подтвердилась, пишет РИА «Новости».
Ранее в МВД Казахстана сообщили, что во время беспорядков в стране погибли 18 силовиков, ранены 748. Также во время протестов были задержаны 2 298 человек.
5 января на фоне протестов и погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».
Первое подразделение российских миротворцев уже прибыло в Казахстан, а белорусский контингент готовится к отправке.