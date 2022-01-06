22:37 (мск), источник: ТАСС
Белый дом: отправка сил ОДКБ в Казахстан не влияет на переговоры РФ и США по безопасности
Нет никаких изменений в запланированных трех сериях встреч, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Отправка Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) миротворческого контингента в Казахстан не повлияла на планы проведения Россией и США переговоров, в том числе с участием НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Нет никаких изменений в запланированных трех сериях переговоров на следующей неделе», — подчеркнула официальный представитель американского лидера. Она отвечала на просьбу сообщить, сказалось ли направление ОДКБ своего контингента в Казахстан на планах проведения Москвой и Вашингтоном переговоров по безопасности.
«Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование», — отметила Псаки. Конкретные вопросы относительно российского участия в контингенте ОДКБ, отправленном в Казахстан, она рекомендовала задавать Москве.
10 января должны начаться российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.