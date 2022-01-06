23:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Протестующие в Актау перекрыли дорогу в аэропорт
В казахстанском Актау возобновились протесты, передает «РИА Новости» со ссылкой на местное телевидение.
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Люди стянулись к центральной площади города. Одна из групп протестующих перекрыла дорогу в аэропорт. Агентство пишет, что столкновений с полицией пока не наблюдается.
Кроме того, стрельба возобновилась в Алма-Ате. В районе Площади Республики фиксируются столкновения.
Накануне митингующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате, а также перестал работать аэропорт города Актау. Сегодня в аэропорту Нур-Султана отменили все рейсы.
Протесты в Казахстане продолжаются со 2 января. Изначально демонстранты требовали снижения цен на сжиженный газ. Протесты не прекратились после выполнения их требований. Правительство ушло в отставку. На территории всей страны действует чрезвычайное положение. Президент Касым-Жомарт Токаев запросил у ОДКБ помощь для преодоления террористической угрозы. В страну уже прибыла первая партия российских миротворцев, которой предстоит отвечать за правопорядок в Казахстане.