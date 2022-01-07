01:51 (мск), источник: ТАСС
В США заявили, что готовы содействовать Казахстану в решении вызвавших протесты проблем
При этом Вашингтон не хочет выступать с предписаниями, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
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ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Администрация США готова к оказанию помощи Казахстану в решении политических и экономических проблем, которые, по мнению Вашингтона, вызвали протесты в стране. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы считаем, что правительство Казахстана сможет решить проблемы, которые выразились во время этих протестов, и надеемся на это», — сказал он. По версии представителя внешнеполитического ведомства, речь идет о проблемах, которые «по своей сути являются экономическими и политическими».
«В том, что касается наших рекомендаций, мы бы не хотели выступать с предписаниями», — добавил Прайс. «Если мы можем помочь Казахстану в решении этих проблем, США готовы сделать это», — сказал он. Прайс пояснил, что США, в частности, могли бы содействовать в решении «проблемы коррупции».