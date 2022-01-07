02:37 (мск), источник: ТАСС
Блинкен заявил, что ракетная и ядерная программы КНДР представляют собой постоянную угрозу
ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Реализуемые властями КНДР ракетная и ядерная программы представляют собой постоянную угрозу, недавний запуск это только подтвердил. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, открывая в четверг американо-японские переговоры в формате «два плюс два», в которых принимают участие руководители внешнеполитических и военных ведомств обеих стран.