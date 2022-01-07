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День в истории: 7 январяПравославное Рождество, перелет через Ла-Манш и другие события этого дня
Фоторепортажи
09:45 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поздравил россиян с Рождеством

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством Христовым, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. По словам президента, Рождество — один из главных и самых любимых христианских праздников, оно имеет особый нравственный смысл.

Источник: © РИА Новости

«Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — говорится в сообщении.

Путин также отметил «огромный созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи», который вносят Русская православная церковь и другие христианские конфессии России.

«Развивается их взаимодействие с государственными и общественными организациями, совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам. Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания», — добавил глава государства.

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