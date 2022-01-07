Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам

«Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», — сказал он в пятницу в обращении к народу страны.
Также президент заявил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами.
«За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами», — сказал Токаев.
Президент считает, что Казахстан проспал нападение террористов. «Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков», — отметил он.
По его словам, действия властей Казахстана не направлены против прав и свобод человека.
«Закон и порядок являются основной гарантией благополучия нашей страны, — сказал он. — Это вовсе не означает наступление на гражданские свободы и права человека».
Токаев сообщил, что миротворческие силы ОДКБ прибыли в Казахстан на краткосрочный период времени. «Исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени», — сказал он.
Президент поблагодарил глав государств ОДКБ за направление миротворцев в Казахстан. «Как вам известно, исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения. Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана», — сказал он.
Токаев выразил особую благодарность президенту России Владимиру Путину за оперативную и «по-товарищески теплую» реакцию на обращение за помощью.
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