13:41 (мск), источник: © РИА Новости
Казахстан закрыл пять пунктов пропуска на границе с Киргизией
Казахстан закрыл пять из семи КПП на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.
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БИШКЕК, 7 янв — РИА Новости. Казахстан закрыл пять из семи КПП на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.
«С 7 января 2022 года в одностороннем порядке казахстанская сторона в связи с неисправностью Единой информационной системы Казахстана временно приостановила пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска “Кордай-автодорожный” (РК — Республика Казахстан) — “Ак-Жол-автодорожный” (КР — Кыргызская Республика), “Карасу-автодорожный” (РК) — “Ак-Тилек-автодорожный” (КР) в Чуйской области и “Кеген-автодорожный” (РК) — “Каркыра-автодорожный” (КР) в Иссык-Кульской области», — заявил представитель пресс-службы.
Ранее сообщалось о закрытии еще двух КПП.
«Таким образом, по состоянию на 14.00 (11.00 мск) 7 января 2022 года в штатном режиме с учетом существующих ограничений, связанных с COVID-19, на кыргызско-казахстанском участке госграницы продолжают функционировать “Чалдыбар — автодорожный” в Чуйской области и “Чон-Капка — автодорожный” в Таласской области», — уточнили в ведомстве.
Как добавил представитель погранведомства, транзитный проезд граждан Киргизии и третьих стран через территорию Казахстана в страны назначения временно запрещен.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.