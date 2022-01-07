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13:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Беглый казахстанский банкир Аблязов провозгласил себя лидером протестов

Бывший владелец и председатель совета директоров казахстанского БТА-банка Мухтар Аблязов объявил себя лидером оппозиции и протестов. В Казахстане Аблязов заочно приговорен к пожизненному заключению, в России он также осужден заочно. Сейчас господин Аблязов проживает в Париже.

Источник: РИА "Новости"

«Казахстан сейчас является участником геополитической игры, и если Запад не даст отпор, то Россия заставит республику стать частью структуры по типу Советского Союза», — заявил бывший банкир Reuters.

«Если нет, то Казахстан превратится в Белоруссию, и Путин будет методично навязывать свою программу», — добавил он.

Он назвал себя лидером протестов и сообщил, что с ним каждый день консультировались по происходящему в Алматы.

«Я вижу себя лидером оппозиции», — заявил Мухтар Аблязов. «Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: “Что нам делать? Мы находимся: что нам делать?”» — рассказал бывший банкир о взаимодействии с оппозицией.

В 2010 году СК при МВД РФ заочно обвинил Мухтара Аблязова в мошенничестве с выдачей кредитов на $4,5 млрд. В 2011 году Генпрокуратура Казахстана направила в Великобританию запрос об экстрадиции бизнесмена, однако он получил политическое убежище.

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16 февраля 2012 года суд Лондона по ходатайству БТА-банка приговорил Мухтара Аблязова к 22 месяцам заключения за неуважение к решениям суда. Сам предприниматель на приговор не явился, его местонахождение оставалось неизвестным.

В конце 2020 года Таганский суд Москвы вынес заочный приговор по делу бывших владельца и председателя совета директоров казахстанского АО «БТА-банк» Мухтара Аблязова и нескольких его подчиненных. Банкир заочно получил 15 лет за хищение 58 млрд руб.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты и беспорядки. Демонстранты в Казахстане потребовали снизить цены на сжиженный газ, однако после этого беспорядки не прекратились. Погибли десятки человек, сотни получили ранения. Правительство ушло в отставку. На территории всей страны действует чрезвычайное положение. В стране начали работу прибывшие миротворцы стран ОДКБ.

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